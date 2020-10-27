Вынесен приговор таксисту из Башкирии, который в пьяном состоянии насмерть сбил школьницу

фото: СК РБ

В Иглинском районе Башкирии вынесен приговор таксисту, который в пьяном состоянии насмерть сбил школьницу. Инцидент произошел 16 июня текущего года. Мужчину приговорили к длительному сроку, сообщил Следственный комитет республики.

– Подсудимый, двигаясь по улице Ворошилова села Иглино, при резком повороте, не соблюдая безопасный скоростной режим, выехал на обочину и допустил наезд на четырех подростков, после чего продолжил движение, однако, вскоре не справился с управлением, съехал в кювет и был задержан очевидцем, – напомнили детали дела в СК.

В ДТП погибла 15-летняя девушка. Ее знакомому того же возраста был причинен тяжкий вред здоровью. Еще двое подростков – 13 и 15 лет – получили травмы средней тяжести. Все они, кроме самого младшего, шли в школу за аттестатами.

фото: СК РБ

На следствии и суде таксист полностью признал свою вину в преступлении. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. После выхода на свободу он еще три года не сможет сесть за руль. Мужчине также предстоит выплатить потерпевшей стороне 1,3 млн рублей в качестве моральной компенсации.