Надевать медицинскую маску на улице нецелесообразно – Минздрав Башкирии

Так - не надо Фото: Андрей АБРАМОВ

Надевать медицинскую маску на улице в условиях пандемии коронавируса нет никакого смысла. Пресс-служба башкирского Минздрава заявила, что это «нецелесообразно» – риска заражения на открытом воздухе «практически не существует».

Маску специалисты рекомендуется носить в местах большого скопления людей – например, в поликлиниках, магазинах, театрах и общественном транспорте.

В ведомстве со ссылкой на «ряд исследований» добавили, что ношение маски уже инфицированным человеком никак «не влияет на скорость распространения инфекции в обществе».