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Надевать медицинскую маску на улице нецелесообразно – Минздрав Башкирии

Пользоваться СИЗами имеет смысл только в местах большого скопления людей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Так - не надо

Так - не надо

Фото: Андрей АБРАМОВ

Надевать медицинскую маску на улице в условиях пандемии коронавируса нет никакого смысла. Пресс-служба башкирского Минздрава заявила, что это «нецелесообразно» – риска заражения на открытом воздухе «практически не существует».

Маску специалисты рекомендуется носить в местах большого скопления людей – например, в поликлиниках, магазинах, театрах и общественном транспорте.

В ведомстве со ссылкой на «ряд исследований» добавили, что ношение маски уже инфицированным человеком никак «не влияет на скорость распространения инфекции в обществе».