Под Уфой трое неизвестных обстреляли молодого парня из пистолета в его собственном дворе

Молодого парня после нападения отпустили домой, он рассказал полиции что произошло

В Уфимском районе Башкирии трое неизвестных обстреляли из пистолета 25-летнего парня. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Поздней ночью 26 октября молодого человека доставили в столичную больницу со двора его частного дома. У пострадавшего было три непроникающих ранения головы, правого плеча и груди. Травмы оказались не такими серьезными, как полагалось изначально, и после оказания помощи парня отпустили домой.

Раненного уфимца опросили полицейские. Он рассказал им, что за два часа до госпитализации к нему подошли трое неизвестных, один из которых выстрелил в него – предположительно, из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись на неизвестном автомобиле.

С места происшествия криминалисты изъяли три гильзы 4,5-го калибра. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.