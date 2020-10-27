Почти 250 внебольничных пневмоний было выявлено в Башкирии за сутки

За последние 24 часа было выписано 267 пациентов с пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки, с 26 на 27 октября было выявлено 249 внебольничных пневмоний. Данные представили в Минздраве республики. С начала пандемии коронавируса это второй по количеству новых случаев показатель. Больше было зафиксировано только 23 октября – тогда инфекционное заболевания обнаружили у 272 жителей республики. Но есть и хорошие новости: за последние 24 часа было выписано 267 пациентов с пневмонией.

Ситуация с коронавирусом тем временем остается напряженной: за сутки он подтвердился у 85 человек – это осенний рекорд. За все время носителями COVID-19 стали 10 415 жителей. В больницах на данный момент лежит 197 ковид-положительных пациентов, 9 из них в тяжелом состоянии, а двое – на аппарате ИВЛ.