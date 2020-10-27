Глава Минздрава Башкирии Забелин прояснил ситуацию с пропажей градусников и лекарств в аптеках

Забелин объяснил отсутствие градусников и некоторых лекарств в аптеках

Глава башкирского Минздрава Максим Забелин ответил на жалобы жителей по поводу отсутствия ртутных градусников и некоторых лекарств с прилавков аптек. Министр дал развернутый комментарий на еженедельном брифинге ведомства.

– В 2013 году более 90 государств мира приняли решение отказаться от применения ртути к 2020 году. Россия присоединилась к этому решению в 2014 году, – объяснил Забелин. – По данной причине ртутные градусники от поставщиков отгружаются только по остатку. Со временем они [ртутные градусники] полностью исчезнут.

Главный по здравоохранению в Башкирии также рассказал о ситуации со снижением количества лекарств в аптеках и отказами в продаже антибиотиков некоторым жителям республики.

– Антибиотики относятся к группе препаратов, которые отпускаются по рецепту, то есть по назначению врача, – отметил чиновник и поднял тему пропажи лекарств с прилавков аптек: – Необходимые лекарственные препараты стали пользоваться повышенным спросом. Помимо этого, были сбои в системе маркировки лекарств. В конце прошлой недели было принято решение о временной приостановке обязательной регистрации и маркировки лекарственных препаратов.