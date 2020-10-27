В Башкирии увеличилось число лабораторий, тестирующих на коронавирус

Тест на ковид методом ПЦР в Башкирии сдали 1,2 млн человек

В Башкирии увеличилось число лабораторий, проводящих исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Об этом на еженедельном брифинге Минздрава по ситуации с COVID-19 сообщила заместитель главного эпидемиолога региона Мария Скотарева.

– Теперь этих лабораторий стало на две больше, всего – 25, – сказала специалист. – И, конечно, в связи с этим у нас увеличилось число охваченных исследований.

По состоянию на 27 октября в Башкирии на коронавирус методом ПЦР проверено 1 млн 264 тыс. жителей Башкирии, за минувшие сутки – 10,2 тыс. человек. Напомним, COVID-19 подтвержден у 10 415 жителей региона.