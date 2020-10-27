Умерла башкирская поэтесса Зухра Файзуллина

фото: Минкульт РБ

В Уфе умерла башкирская поэтесса, драматург и журналист Зухра Файзуллина, ей было 74 года. Об этом сообщили в Минкульте республики. В региональном центре народного творчества рассказали, что женщина скончалась «после болезни». В ряде СМИ пишут, что причиной смерти стала пневмония.

Зухра Файзуллина родилась 29 июля 1946 года в деревне Казмашево Абзелиловского района. Окончила филфак БашГУ. С 1969 по 1980 года работала учителем литературы в родном районе. После переезда в Сибай в 1980 устроилась преподавателем в школе-интернате, а затем – в Сибайском педагогическом колледже. С 1996 по 2001 год возглавляла редакцию газеты «Атайсал». С 2005 по 2012 была руководителем литературного отдела Сибайского детского театра «Сулпан».

Файзуллина является автором нескольких сборников песен. Она писала литературные произведения разных жанров как для взрослых, так и для детей. Женщина была членом союза писателей, журналистов Башкирии и России и лауреатом ряда районных премий.