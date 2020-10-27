На госпитализации находятся почти 200 зараженных коронавирусом жителей Башкирии

Коронавирус в Башкирии за минувшие сутки диагностировали у 85 жителей Башкирии

В Башкирии по состоянию на 27 октября на госпитализации находятся 197 человек, инфицированных коронавирусом. 742 жителя региона лечатся на дому из-за легкого течения заболевания. Данные представили в пресс-службе администрации главы республики.

Прирост зараженных COVID-19 за минувшие сутки составил 85 человек, с начала пандемии подтверждено 10 415 случаев инфекции. Выздоровевших 9426, за последние сутки снято с учета 52 пациента.

Число жертв коронавируса с начала текущей недели не меняется – ковид официально стал причиной смерти для 50 жителей Башкирии.