В уфимском ковид-госпитале за 1,7 млрд рублей обвалился навесной потолок, власти объяснили почему Фото: БашДТП

В уфимском ковид-госпитале рядом с селом Зубово обвалились конструкции навесного потолка.

Необычные фотографии появились в социальных сетях вечером в понедельник, 26 октября. По кадрам было легко узнать коридоры быстровозводимого госпиталя, в которых по неизвестным причинам обвалился потолок. Уфимцы начали строить самые невообразимые теории о том, что могло произойти в закрытой больнице.

Но на деле все оказалось намного прозаичнее. В Минздраве республики рассказали, что легкие конструкции навесного потолка каким-то образом повредил оступившийся рабочий, который проверял готовность системы вентиляции здания к зимнему периоду. В скором времени потолок починили.

Также в медицинском ведомстве рассказали, что в результате инцидента никто из пациентов или сотрудников больницы не пострадал.

Напомним, что новую инфекционную больницу под Уфой построили летом 2020 года. Общая стоимость проекта составляла приблизительно 1,7 млрд рублей. Журналисты "КП-Уфа" делали большой репортаж из нового ковид-госпиталя.