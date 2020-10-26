Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое маленьких детей

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Следком по Башкирии расследует обстоятельства пожара, унесшего жизни 41-летней женщины и двоих ее сыновей – трех и пяти лет от роду. Тела всех троих обнаружили при разборе завалов частного дома в деревне Новософиевка Федоровского района республики. Напомним, трагедия произошла сегодня днем, 26 октября.

Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Его расследование находится на контроле у руководства следственного управления республики.

По данным следствия, пожар начался около 11 часов дня 26 октября 2020 года. Женщина с сыновьями в этот момент находилась дома. Обстоятельства трагедии теперь предстоит выяснить следователям. Ранее «КП-Уфа» стали известны подробности обнаружения тел погибшей семьи.

На данный момент сотрудники следкома по Башкирии осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз, которые помогут установить причины смерти погибших и причины возгорания. Продолжается допрос очевидцев и изучаются условия проживания семьи, сообщили в пресс-службе ведомства.