«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение в домашнем матче против «Локомотива»

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» принимал на домашнем льду ярославский «Локомотив». Подопечные Томи Лямся пропустили первую шайбу уже на исходе четвертой минуты первого периода и так и не смогли вкатиться обратно в игру. После трех пропущенных голов вместо Даниила Тарасова место в воротах занял Юха Метсола, но и он по ходу игры пропустил две шайбы.

В первом игровом отрезке ярославцы общими усилиями забили три шайбы. Отличились Антон Ландер, Георгий Иванов и Артур Каюмов.

Во втором периоде игроки «Локомотива» вновь поразили ворота юлаевцев, которые защищал уже Метсола. Дубль в матче сделал Георгий Иванов. Пятую и последнюю шайбу в ворота «Салавата» забросил Денис Алексеев. Итог – поражение юлаевцев со счетом 0:5.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в среду, 28 октября. Подопечные Томи Лямся примут на домашнем льду хабаровский «Амур».