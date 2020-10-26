В Башкирии в страшном пожаре погибла мать и двое ее маленьких детей

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 26 октября, в деревне Новософиевка Федоровского района Башкирии произошел страшный пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в частном доме на улице Первая поступило диспетчеру в 11:05. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели обнаружили, что горит дом на двух хозяев, огонь перекинулся и на хозяйственные постройки. Сначала пожарные локализовали возгорание на площади 80 квадратных метров, а в 13:15 полностью потушили.

Когда пожарные разбирали завалы, они обнаружили тела троих погибших. По данным экстренной службы, ими оказалась 41-летняя женщина и двое ее сыновей – мальчики трех и пяти лет.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, эксперту испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Собственный источник «КП-Уфа» в экстренных службах рассказал жуткие подробности поисков погибших под завалами. По словам собеседника, первую среди головешек обнаружили мать мальчиков – практически сразу после тушения. Чуть позже сотрудники пожарной охраны нашли старшего из братьев, пятилетнего мальчика.

- И вот, вечером, нашли самого маленького, точнее его останки. Чуда не случилось, - рассказал собеседник «КП-Уфа».