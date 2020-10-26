«Каких людей только нет вокруг!»: в Башкирии разыскивают исчезновшую 19-летнюю маму

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Родные и близкие 19-летней Лианы Абдуллиной из деревни Ишля Белорецкого района Башкирии бьют тревогу: ровно девять дней назад она ушла из дома и бесследно пропала. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» родная тетя Лианы, дома ее дожидается трехлетняя дочка. Сейчас родственники разыскивают молодую маму самостоятельно, но пока выйти с ней на связь не удается – ее телефон недоступен.

- Душа не спокойна. Она у нас девушка симпатичная, каких людей только вокруг нет, - сокрушается родственница Лианы. По ее словам, в последний раз ее видели, когда она приехала в Белорецк из родной деревни. С тех самых пор от нее нет никаких известий.

- Лишь бы жива и здорова была, дочка дома дожидается ведь. Она сама еще недавно маму свою похоронила, переживала очень, - рассказала тетя Лианы.

Если вы видели Лиану Абдуллину, либо обладаете информацией о ее местонахождении, просьба связаться с родственниками по телефонам: 8-937-306-05-09 или 8-937-362-15-85.