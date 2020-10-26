фото: ГИБДД РБ

В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть задавил собственную мать. Инцидент произошел вечером 24 октября в одной из деревень Кармаскалинского района, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, 70-летняя пенсионерка пыталась остановить «семерку», за руль которой сел ее 48-летний сын. А тот, вместо того чтобы остановиться, просто «втопил» педаль газа в пол и сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествия. Его мать от полученных травм скончалась до приезда бригады медиков.

Сотрудники ДПС остановили машину подозреваемого в одном километре от его родной деревни. Задержанного доставили в отдел МВД. На него завели уголовное дело о нарушении ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека.

Напомним, в тот злополучный день произошло еще одно смертельное ДТП - водитель микроавтобуса на зебре сбил пожилую женщину. Момент столкновения попал на видео.