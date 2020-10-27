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Врач–инфекционист рассказал, сколько жителей Башкирии должны переболеть для выработки коллективного иммунитета

Глеб Глебов побывал на интервью в «КП-Уфа»
Эльвина АПАРИНА
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На утро 27 октября в республике зарегистрировано 10 330 случаев заболевания ковидом (+83 за последние сутки).

На утро 27 октября в республике зарегистрировано 10 330 случаев заболевания ковидом (+83 за последние сутки).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 октября в пресс-центр «КП-Уфа» пришел врач-инфекционист из красной зоны ковид-госпиталя в Зубово Уфимского района. Опытный медик рассказал, когда же в Башкирии сформируется коллективный иммунитет.

- Он появится после того, как в республике переболеет 2/3 населения, - заявил Глеб Глебов.

Отметим, что на сегодняшний день, по данным Росстата, население Башкирии составляет 4 038 151 человек. И для того, чтобы коллективный иммунитет сформировался, в регионе должны переболеть ковидом примерно 2 692 000 человек. Только тогда можно будет говорить о его наличии.

Напомним, что на утро 27 октября в республике зарегистрировано 10 330 случаев заболевания ковидом (+83 за последние сутки).

Полное интервью с рекомендациями для населения скоро появится на сайте.