Врач–инфекционист рассказал, сколько жителей Башкирии должны переболеть для выработки коллективного иммунитета

На утро 27 октября в республике зарегистрировано 10 330 случаев заболевания ковидом (+83 за последние сутки). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 октября в пресс-центр «КП-Уфа» пришел врач-инфекционист из красной зоны ковид-госпиталя в Зубово Уфимского района. Опытный медик рассказал, когда же в Башкирии сформируется коллективный иммунитет.

- Он появится после того, как в республике переболеет 2/3 населения, - заявил Глеб Глебов.

Отметим, что на сегодняшний день, по данным Росстата, население Башкирии составляет 4 038 151 человек. И для того, чтобы коллективный иммунитет сформировался, в регионе должны переболеть ковидом примерно 2 692 000 человек. Только тогда можно будет говорить о его наличии.

Напомним, что на утро 27 октября в республике зарегистрировано 10 330 случаев заболевания ковидом (+83 за последние сутки).

Полное интервью с рекомендациями для населения скоро появится на сайте.