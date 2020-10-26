Экспорт башкирской продукции в 2020 году составил 1,9 млрд долларов

фото: vk.com // Радий Хабиров

Экспорт башкирской продукции за 8 месяцев 2020 года составил 1,9 млрд долларов (145,2 млрд рублей по нынешнему курсу). Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– В этом году впервые наша продукция уехала в Бенин, Гану, Гондурас, Кувейт, Шри-Ланку, Мьянму, Суринам и Уругвай. В первую очередь это традиционные мёд, нефтепродукты и продукция химической промышленности, – написал руководитель региона.

По его словам, республика продает свою продукцию в более ста стран мира и сотрудничает с крупными брендами в части поставки сырья. Так, автопроизводители BMW и Mercedes в Германии используют технический углерод, производимый в Башкирии. Республиканские станки поставляются компании Siemens, а пух и перо – всемирно известному модельному дому Moncler.

Хабиров добавил, что Башкирия субсидирует затраты на экспорт: «за последнее время» поддержка увеличилась в три раза – почти до 250 млн рублей. В конце 2019 года в республике насчитывалось 911 экспортеров, в 2024 глава региона надеется довести это число до 1400 «и дальше наращивать объемы поставки за рубеж».