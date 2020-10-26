Следователи задержали подозреваемую, сейчас она находится под стражей

Жительница башкирского города Агидели облила мужчину бензином и подожгла его. Пострадавший получил ожоги обеих рук, головы и туловища, сейчас он находится в больнице. Сам инцидент произошел в подъезде жилого дома глубокой ночью 25 октября. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

В Следственном комитете республики рассказали, из-за чего женщина пошла на столь отчаянный шаг. По данным правоохранителей, в ту ночью она стояла на лестничной клетке в компании подруг. В какой-то момент из квартиры вышел 48-летний мужчина. Он попросил у одной из дам сигарету, но получил отказ, из-за чего между ними возникла перепалка. В самый разгар ссоры 36-летняя подозреваемая облила несчастного горючей жидкостью и подожгла.

– Мужчину потушили члены его семьи и вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии, с ожогами тела более 50%, – передали в СК.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. На нее завели уголовное дело о покушении на убийство. По словам собеседника «КП-Уфа», женщина работает продавщицей в супермаркете и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.