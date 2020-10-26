Жителям Башкирии назвали топ-5 мест, где легче всего заразиться коронавирусом

Глеб Глебов рассказал, как обстоят дела в инфекционной больнице в Зубово, когда закончится коронавирус и почему не стоит лечиться антибиотиками.

26 октября на интервью в «КП – Уфа» пришел врач-инфекционист из ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов. В ходе беседы медик назвал топ мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. На первом месте – общественный транспорт.

- В первую очередь, опасное место – это общественный транспорт. Люди рискуют, пользуясь им. Далее идет поход в поликлинику. На третье место я бы поставил очереди на компьютерную томографию, на четвертом и пятом – крупные магазины и торговые центры, - сказал врач.

Большое интервью о ситуации по коронавирусу на территории Башкирии появится на сайте уже завтра. Глеб Глебов рассказал, как обстоят дела в инфекционной больнице в Зубово, когда закончится коронавирус и почему не стоит лечиться антибиотиками.