Житель Башкирии убил жену на глазах дочери, а затем изнасиловал ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студентка из Башкирии заявила, что ее отец, ранее судимый за убийство супруги, изнасиловал ее.

Ужасный случай произошел 24 октября в одном из населенных пунктов Башкирии. Поздней ночью в полицию обратилась 18-летняя студентка, которая заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны отца, вооруженного ножом. На место немедленно приехали стражи порядка, которые задержали извращенца для допроса.

«КП-Уфа» от собственного источника стали известны жуткие подробности жизни тихой с виду семьи. Оказалось, что больше пяти лет назад мужчину осудили за убийство собственной супруги. Он жестоко расправился с женой, которая отказывалась распивать с ним алкоголь. Все это происходило прямо на глазах их маменькой дочери, которая просила папу остановиться и не убивать маму. Спустя некоторое время мужчина каким-то чудом оказался на свободе и вернулся домой к дочери. Как мы уже знаем, закончилось возвращение отца в семью печально.