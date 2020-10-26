Момент смертельного наезда на пожилую женщину в Башкирии попал на видео

кадр записи в видеорегистратора

Момент смертельного наезда микроавтобуса на пенсионерку в башкирском городе Белебее заснял видеорегистратор стоявшей рядом машины. Кадры с ДТП были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, как пожилая женщина спокойно переходит дорогу по «зебре», в то время как на нее несется микроавтобус Volkswagen Crafter. Водитель по какой-то причине выруливает именно в сторону пешехода и сбивает его. Пенсионерку после удара отбросило на другой автомобиль – Volkswagen Tiguan. После случившегося на место происшествия приехали медики. Они поместили пострадавшую в машину «скорой», однако женщина скончалась по пути в больницу.

фото: ГИБДД РБ

Напомним, инцидент произошел утром 24 октября на перекрестке улиц Революционеров и Волгоградской. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», за рулем грузового фургона Crapter сидел 31-летний гражданин Таджикистана. Мужчину сразу же проверили на алкотестере – прибор показал, что он не был пьян. В результате происшествия у водителя сломались два ребра. Следственный отдел возбудил на него уголовное дело за нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.