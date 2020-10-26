Светофоры на трех перекрестках в центре Уфы стали работать иначе

фото: ГИБДД Уфа

Работа светофоров на трех перекрестках в центре Уфы была скорректирована. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Госавтоинспекция совместно с Управлением коммунального хозяйства башкирской столицы и «Уфагорсветом» изменили работу светофоров «с целью оптимизации регулирования» транспортного потока. Устройства были перенастроены на перекрестках Кирова – Цюрупы, Коммунистическая – Цюрупы, Октябрьской Революции – Цюрупы.

– Данные изменения были введены для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также уменьшения взаимного влияния транспортных и пешеходных потоков, – добавили в ГИБДД.

Как пояснили коллеги из «Башинформа», на светофорах указанных перекрестков на несколько секунд будет загораться красный сигнал – таким образом в дорожной полиции решили освободить проезжую часть от тех, кто завершает маневры.