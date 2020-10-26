Высокопоставленной чиновнице из Башкирии вынесли приговор за получение взятки

Чиновницу приговорили к условному сроку

Кировский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор в отношении 58-летней экс-чиновницы Натальи Шафионецкой. Ее признали виновной в получении взятки.

– В декабре 2018 года обвиняемая, являясь начальником отдела контроля исполнения тарифов Государственного комитета РБ по тарифам, не внесла в акт проверки выявленные нарушения, за что получила от директора компании 70 тыс. рублей, – рассказали в прокуратуре.

Однако это был не единичный случай. В октябре и ноябре 2018 года за ту же услугу Шафионецкая получила 32 тысячи рублей от двух должностных лиц других организаций. Бывшая чиновница не признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.