В некоторых районах Башкирии приостановят диспансеризацию

Диспансеризация будет приостановлена в некоторых районах Башкирии

В некоторых районах Башкирии будет приостановлена диспансеризация и профилактические осмотры в поликлиниках. Речь идет о муниципалитетах, в которых наблюдается сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Соответствующее предложение на оперативном совещании в правительстве республики озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

– Можно вынести такое предложение на решение оперативного штаба [по противодействую коронавирусу]: в тех районах, где имеется сложная эпидемиологическая ситуация и загруженность [поликлиник], временно приостановить проведение диспансеризации и профилактических осмотров на период 14-21 день, – сказал чиновник.

Глава Башкирии поддержал предложение министра. В каких именно районах будет приостановлена диспансеризация, на совещании не оговаривалось. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минздрав, чтобы уточнить эту информацию.