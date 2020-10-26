Более 100 уфимцев пожаловались в экстренную службу на неприятный запах на улице

Более 100 жалоб поступили буквально за три часа Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе с полуночи до трех часов утра 26 октября экстренная служба получила более 100 обращений от горожан, которые жаловались на неприятный запах на улице. Об этом сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

– Жалобы горожан поступали из всех районов столицы, за исключением Демского района, – передали в ведомстве. – Все заявки были переданы в Управление Роспотребнадзора по РБ и Министерство природопользования и экологии РБ.

В ту же ночь специалисты провели замеры проб воздуха, однако превышения допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было.