Власти Башкирии обеспокоены ситуацией с коронавирусом среди студентов

Ситуация с коронавирусом в вузах обостряется Фото: Павел МАРТИНЧИК

В башкирских вузах наблюдается напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативке в региональном правительстве сообщили министр образования республики Айбулат Хажин.

– Ситуация в целом по коронавирусу по школам и садикам вошла в стадию стабильности. Есть небольшая динамика по колледжам – «плюс» 41 [зараженных] за прошлую неделю. Но динамика достаточно серьезная пошла по вузам. Есть предложение по вузам обсудить [ситуацию], – сказал Хажин, по всей видимости имея в виду перевод студентов на удаленный режим обучения.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на это сказал, что готов рассмотреть предложения ведомства.