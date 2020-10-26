Хабиров хочет выбрать район и «зачистить его по полной программе» от преступников

Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал жестко бороться с оборотом нелегального алкоголя в республике. На оперативном совещании в местном правительстве он поручил проанализировать работу в этом направлении в районах и провести «зачистку» там, где это необходимо.

– Надо посмотреть, у нас это зараза голову не поднимает нигде. Если что, выбрать район, и зачистить его по полной программе. Чтобы эти все негодяи, которые людей травят, больше там не существовали. В борьбе с этим никаких морально сдерживающих вещей быть не должно. Надо поощрять тех, кто указал, где продается [нелегальных алкоголь]. С этой заразой не надо придерживаться каких-то нравственных принципов - ее уничтожать просто уничтожать, – заявил Хабиров.

По данным главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, за 8 месяцев 2020 года от случайных отравлений суррогатным алкоголем скончались 47 человек (в прошлом году было 49).