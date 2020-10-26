«Точно придется с этим жить»: Хабиров дал прогноз по коронавирусу в Башкирии

Хабиров рассказал о прогнозах по коронавирусу

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве поделился прогнозами по поводу распространения коронавируса. По его словам, в условиях текущей обостренной ситуации с COVID-19 жителям республики придется жить ближайшие два месяца. Он не исключил, что количество больных «и дальше будет увеличиваться».

– Есть и научные прогнозы, что нам ноябрь-декабрь точно придется с этим жить, но в декабре уже подоспеет инфекционная больница в Стерлитамаке, там тоже все-таки немаленький коечный фонд будет, и я думаю, что таким образом дотянем, – сказал Хабиров.

Ранее он также заявил, что пожилых и хронически больных жителей могут обязать уйти на самоизоляцию.