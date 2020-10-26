Глава Башкирии устроил разнос чиновникам за несоблюдение антиковидных правил

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 26 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров отчитал чиновников за то, что на многих государственных предприятиях и в госучреждениях не соблюдаются антиковидные правила. Он зачитал список из 21 объекта, где руководство не достаточно серьезно отнеслось к борьбе с распространением коронавируса.

- Мы получили по Учалам и Учалинскому району (отрицательный отзыв – Ред.), начиная с самой администрации. На момент проверки пропускной режим не организован, термометрия не осуществляется. Мы о чем можем говорить вообще? – обрушился Хабиров на местных чиновников.

После этого Хабиров ряд предприятий в городах и районах республики, где контрольное управление администрации главы нашли нарушения. Он поручил Александру Сидякину взять на контроль ситуацию.