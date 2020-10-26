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Коронавирус Covid-19

В Башкирии провели первую вакцинацию против коронавируса

Об этом заявил глава Минздрава республики
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 83, всего заболевших 10330.

Отметим, что за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 83, всего заболевших 10330.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 26 октября глава Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике провели первую вакцинацию от коронавируса.

- Полученная вакцина в количестве 42 доз полностью была провакцинирована как первым, так и вторым компонентом. В ближайшее время по информации из Министерства здравоохранения РФ ожидаем получение очередной партии вакцины, - заявил Забелин.

Отметим, что за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 83, всего заболевших 10330. В стационаре сейчас находятся 189 пациентов, в состоянии средней тяжести и тяжелом находятся 160 человек. Новых летальных случаев за 24 часа не зафиксировано.