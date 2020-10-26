За сутки в Башкирии заболели коронавирусом еще 83 человека

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В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом – так, по оперативным данным Минздрава, за сутки в республике зафиксировано 83 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных в регионе достигло 10330 человек. Таким образом коэффициент распространенности заболевания составляет 1,1. В стационаре сейчас находятся 189 пациентов, в состоянии средней тяжести и тяжелом находятся 160 человек. За прошлую неделю было выписано более 800 человек, то есть 90,7 процентов от общего числа заболевших. Новых летальных случаев за сутки в Башкирии не зарегистрировано. Общее число скончавшихся от осложнений вируса составляет 50 человек.

- Свободного коечного фонда более 32 процентов, необходимое оборудование, запас средств индивидуальной защиты и лекарств в больницах имеется в полном объеме и регулярно пополняются, - добавил министр здравоохранения Максим Забелин.