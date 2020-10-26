«Допускаю возможность»: Хабиров предложил посадить на самоизоляцию некоторых жителей Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил перевести на самоизоляцию некоторых жителей Башкирии в связи с угрозой коронавируса. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 26 октября.

– Мы анализировали летальные случаи. Наиболее тяжело болеют и умирают люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Жду предложений, вплоть до того, чтобы «посадить» таких больных на полную самоизоляцию с осуществлением контроля, – сказал руководитель региона.

Он не исключил решения о том, чтобы обязывать эти категории граждан сидеть дома. «Но если мы их дома обязываем их сидеть, тогда мы должно обеспечить им нормальные условия для проживания». Он поручил коллегам «подумать» на этой неделе по поводу данного вопроса.