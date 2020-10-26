Власти Башкирии объявили об очередных кадровых перестановках

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 26 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики объявил о кадровых перестановках в администрациях районов. Как заявил Радий Хабиров, поменялись главы двух муниципалитетов – Шаранского и Татышлинского.

- Главой администрации Шаранского района по контракту назначен Ишемгулов Фидан Альфирович. Он раньше работал первым заместителем главы администрации Агидели. Пожелаем ему, коллеги, успехов. Главой администрации Татышлинского района назначен Шайхисламов Фанур Рафисович. Ранее он работал заместителем министра труда и социальной защиты населения республики. Тоже человек достаточно опытный, я думаю, что у него все должно получиться, - заявил Радий Хабиров.