В Башкирии легковушка сбила лошадей и сгорела, водитель в больнице

фото: ГИБДД РБ

В Аскинском районе Башкирии местный житель за рулем легковушки сбил лошадей. Машина в результате столкновения сгорела дотла, водитель попал в больницу, а животные погибли. Об этом сообщила региональной Госавтоинспекция.

В дорожной полиции рассказали, что ДТП произошло поздней ночью на 17 километре трассы Давлятовка-Старые Казанчи. Наезд на лошадей совершил 25-летний молодой человек на Skoda Octavia.

– Автомобиль [...] был полностью уничтожен огнем. Водитель с травмами госпитализирован. Животные погибли. Начато разбирательство, – передали в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано семь аварий, в которых семь человек пострадали.