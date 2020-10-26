«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Локомотивом» Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене примет «Локомотив» из Москвы.

Подопечные Томи Ламсы относительно неплохо провели свой прошлый «московский» выезд и одержали победу в двух из четырех возможных матчей. Было видно, что команде непросто находить свою игру после того, как из-за коронавируса основные хоккеисты уходили на карантин.

У «Локомотива» ситуация получше. Команда из Ярославля побеждала в восьми последних матчах и вовсе не нацелена прерывать успешную серию на уфимском льду.

Во всяком случае, уже завтра уфимцев и гостей столицы ждет интересный матч двух ключевых команд КХЛ. Начало встречи – 19 часов по уфимскому времени. Трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале БСТ.