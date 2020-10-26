Минздрав Башкирии раскрыл личность 50 погибшей от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве Башкирии сообщили, что 50 жертвой коронавируса в Башкирии стала уфимка с ожирением.

Напомним, что днем 25 октября в министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о том, что в республике зафиксирован 50 летальный случай коронавируса. Позже в пресс-службе медицинского ведомства раскрыли личность погибшей.

Ей оказалась 50-летняя уфимка. Медики отметили, что у женщины были серьезные сопутствующие заболевания – ожирение первой степени, атеросклероз и дистрофия внутренних органов. По всей видимости, эти болезни оказали влияние на состояние пациентки.