В Башкирии поймали пару жуликов-гастролеров из Волгоградской области

В Башкирии полицейские задержали супругов, которые обманули продавца магазина на 10 тысяч рублей.

В неприятную ситуацию попала продавец супермаркета из села Толбазы – она позвонила в полицию и рассказала, что стала жертвой жуликов, которые обманом забрали у нее 10 тысяч рублей.

Примечательно, что воришки были супругами. Женщина выбрала товар за небольшую сумму, показала продавцу купюру в пять тысяч рублей, и стала делать вид, что ищет в кошельке мелочь. В этот момент ее супруг начал отвлекать кассира, которая в итоге отдала покупательнице сдачу с пятитысячной купюру. Каким-то чудом подобную схему удалось провернуть и ее мужу-мошеннику.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что вскоре пару жуликов задержали сотрудники уголовного розыска и ДПС. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.