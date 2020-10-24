В Уфе на пассажиров без масок в маршрутках начали составлять протоколы, их будут судить и штрафовать

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В Уфе на пассажиров и водителей автобусов без масок начали составлять административные протоколы. Нарушителей масочного режима будут судить и штрафовать. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии. Представители ведомства 23 октября провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и МВД.

– Рейд прошел на проспекте Октября. Проверяли автобусы, троллейбусы и маршрутки. Обращали внимание как на пассажиров и кондукторов, так и водителей, – рассказали в министерстве. – На самых злостных нарушителей среди пассажиров, полностью игнорирующих требования указа [о режиме повышенной готовности, в котором прописано требования о необходимости носить маски в общественном транспорте], были составлены административные протоколы, которые будут переданы в суд.

В Минтрансе напомнили, какие штрафы предусмотрены за нарушение масочного режима:

– для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей (при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч рублей);

– для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей (при повторном нарушении – от 15 до 30 тысяч рублей)

– для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей (при повторном нарушении – от 100 до 200 тысяч рублей).