В Башкирии могут реанимировать производство стиральных порошков «Зифа» и «Луч»

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В Башкирии может возобновиться производство стиральных порошков «Зифа» и «Луч». Уверенность в рентабельности моющих средств, выпускаемых в республике, выразил руководитель региона Радий Хабиров.

Законсервированный цех, где раньше производился стиральный порошок, принадлежит «Башкирской содовой компании». Выпуск местной продукции несколько лет назад пришлось свернуть из-за того, что она не выдержала конкуренцию с крупными зарубежными брендами, которые активно рекламировали свой товар.

– Все эти международные компании покупают сырьё для своих порошков именно у нас, в Стерлитамаке. И выигрывают конкуренцию прежде всего за счёт агрессивной рекламы. Считаю, что мы сами должны делать высококачественный продукт из собственного сырья, которое достаётся нам с таким трудом. Уверен – жители поддержат нас в этом решении покупательским спросом, – сказал глава Башкирии.

Хабиров пообещал со стороны властей поддержку башкирскому производителю. Он уже поручил региональному Минторговли выделить в магазинах полки для порошка местного производства. Ведомство также изучает потребность в продукции у государственных и муниципальных учреждений.