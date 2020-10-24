Башкирии дали первое место за организацию «Субботника-2020»

фото: Радий Хабиров // vk.com

Эксперты движения «Зеленая Россия» дали Башкирии первое место за организацию экологической акции «Субботник-2020». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в субботнике от Башкирии приняло участие 320 тысяч добровольцев – именно за количество участников и распределялись места. Второе место заняла республика Коми (15 тысяч), а третье – Астраханская область (восемь тысяч).

– Экодобровольцы наводили порядок в городах и районах, убирались на берегах рек и водохранилищ, в лесах, парках, на территориях больниц, школ и социальных учреждений, сажали деревья и кустарники. […] Посадили 162 тысячи кустарников и 895 тысяч деревьев. Мы собрали и вывезли около 4 тыс. куб. м мусора. Башкортостан - снова лучший, и так, собственно, и должно быть. Поздравляю и благодарю всех! – написал Хабиров.

Министерство ЖКХ Башкирии тем временем дает другие данные по числу участников акции. По информации ведомства, на субботник пришли 86 тысяч добровольцев – почти в четыре раза меньше, чем заявил глава региона.