В Башкирии женщина умерла по дороге в больницу

40-летняя женщина скончалась в карете "скорой"

Жительница башкирского города Туймазы скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Погибшую госпитализировали с места пожара в квартире жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сотрудники МЧС вывели еще живую женщину из охваченной огнем квартиры

В аварийном ведомстве рассказали, что инцидент, приведший к трагическим последствиям, произошел 23 октября в доме по улице Островского. Пожар случился в квартире на пятом этаже кирпичной пятиэтажки. Спасатели вывели еще живую 40-летнюю женщину из охваченного огнем дома и передали медикам. Однако по пути пострадавшая скончалась. От чего именно, в МЧС не уточнили.

Еще один несчастный случай с трагическими последствиями произошел в деревне Буздякского района

За последние сутки это не первый пожар с трагическими последствиями. Так, минувший ночью огонь вспыхнул в бревенчатой бане и сарае в деревне Сабаево Буздякского района. Сотрудники экстренной службы в ходе тушения обнаружили тело 58-летнего мужчины.

В причинах и обстоятельствах обоих происшествий сейчас разбирается дознаватель МЧС,