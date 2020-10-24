Минздрав раскрыл личность 49-й жертвы коронавируса в Башкирии

В Башкирии зарегистрирована 49-я смерть от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве Башкирии раскрыли личность 49-й жертвы коронавируса, смерть которого была зарегистрирована 24 октября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, от COVID-19 скончался 65-летний уфимец. В министерстве уточнили, что у пожилого мужчины было несколько сопутствующих заболеваний, среди которых морбидное ожирение третьей степени, обострение хронического обструктивного бронхита, атеросклероз третьей степени и мелкоочаговый кардиосклероз.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 78 жителей Башкирии. С начала пандемии ковидом заразились 10 171 человек.