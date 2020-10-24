В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса

Еще один житель Башкирии умер от коронавируса

В Башкирии еще один человек скончался от COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число жертв инфекции по состоянию на 24 октября достигло 49.

Кроме того, в республике зарегистрирован рекордный с начала лета прирост новых случаев ковида – за минувшие сутки его диагностировали 78 жителям (всего - 10171). Последний раз этот показатель был больше 13 июня (80 инфицированных).

Число выписанных по выздоровлению, по официальным данным, вновь существенно выросло. С учета за последние 24 часа было снято 135 человек, переболевших коронавирусом.