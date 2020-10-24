В Уфе пройдут ярмарки выходного дня, хотя предыдущие были отменены из-за угрозы COVID-19

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В Уфе сегодня и завтра, 24 и 25 октября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Они будут работать с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

24 октября ярмарки будут организованы на четырех площадках: по улице Рабкоров, 20; улице Ахметова, 293 (рядом с парком «Ватан»); на площади Орджоникидзе и площади перед Дворцом Спорта.

25 октября ярмарки пройдут только на Рабкоров, 20 и площади перед Дворцом Спорта.

Предыдущие ярмарки, запланированные на 17 и 18 октября, были отменены по рекомендации Роспотребнадзора в связи с угрозой коронавируса. Тогда сообщалось о том, что «регистрируется более 60 случае заболеваниях в сутки». Последние два дня суточный прирост зараженных COVID-19 превышает 70 человек.