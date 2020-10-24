Стало известно, почему в башкирских аптеках возник дефицит лекарств и пропали ртутные градусники

В Минздраве прокомментировали ситуацию с лекарственным обеспечением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оперативном совещании Минздрава Башкирии представители аптечных сетей объяснили, почему в аптеках возник дефицит противовирусных препаратов и пропали ртутные градусники. Жалобы жителей на отсутствие лекарств и термометров появляются в социальных сетях.

Как оказалось, в наличии и на складах аптек препараты для лечения ОРВИ и гриппа есть, а поставки и отгрузки продолжаются, однако возникли сложности с оператором маркировки лекарственных средств – Центром развития перспективных технологий. Система «Честный знак», отвечающая за маркировку, периодически сбоит, из-за чего возникают заминки с подтверждением заявок и доставкой товаров в аптеки.

– Министерство Здравоохранения РБ подготовило обращение в Министерство Здравоохранения России и Министерство Промышленности России о необходимости незамедлительной доработки программного обеспечения системы "Честный знак" или решении вопроса о временном снятии ограничений на оборот немаркированных лекарственных препаратов, – передали в Минздраве.

Проблема с исчезновением из аптек ртутных градусников вряд ли будет решена. Дело в том, что Россия еще в 2014 году присоединилась к международному соглашению об отказе применения ртути к 2020 году. Сейчас поставщики отгружают в аптеки остатки термометров данного вида, вскоре они полностью исчезнут с прилавков.