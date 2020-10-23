В Башкирии после короткой передышки ожидается очередное ухудшение погоды

Снег в Башкирии в этом году может лечь совсем рано Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи опубликовали прогноз погоды на будущие выходные, 24 и 25 октября. Порадовать им нас нечем – погода будет не самой благоприятной.

По данным Башгидромета, завтра, 24 октября, с запада приблизится теплый фронт, который принесет умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и рано утром липкий снег отложится на проводах и деревьях, с утра на дорогах ожидается гололедица. Растает все после обеда, когда потеплеет до +6 градусов.

В воскресенье во многих районах и городах, в том числе и Уфе, пройдут дожди. Столбики термометра покажут +1, +6 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +7, +11 градусов.

А вот 26 октября в понедельник погода после короткой передышки в Башкирии ухудшится. Над Южным Уралом сформируется циклон, а нем дожди, переходящие в мокрый снег, последствия – снежный накат и гололедица, усиление ветра до 17 м/с, похолодание до -3 градусов.