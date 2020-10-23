Гильмутдинов предупредил о массовых проверках водителей

Также на рейдах особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей.

Динар Гильмутдинов в своих социальных сетях заявил о проведении профилактических мероприятий на дорогах республики. Глава ГИБДД республики отметил, что это связано с тем, что сегодня и на выходных увеличивается плотность транспортного потока.

- Многие водители, проигнорировав наши многочисленные предупреждения о своевременной замене резины, продолжают выезжать на проезжую часть без шипованных колес, создавая тем самым аварийные ситуации и подвергая опасности себя и окружающих, - сказал Гильмутдинов.

Полковник полиции убедительно попросил автомобилистов как можно скорее переобуть свои машины.

Также на рейдах особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей.