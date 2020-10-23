Хабиров ввел в Башкирии новое ограничение из-за коронавируса

Хабиров наложил запрет на ночную работу общепита Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров 23 октября внес очередное изменение в свой указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В республике наложено ограничение на работу общепитов. Поправка в документ была опубликована на портале правовой информации.

Согласно указу, из-за ухудшения ситуации с COVID-19, с 23:00 до 6:00 запрещено работать ресторанам, барам, кафе, фуд-кортам и «иным аналогичным объектам». Исключение делается только для объектов придорожного сервиса – гостиниц, кемпингов и пунктов общественного питания на автозаправках.

Напомним, по состоянию на 23 октября в Башкирии зафиксировано 10 093 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 74 человека.