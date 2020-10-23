В Башкирии второй день к ряду фиксируется рекордное количество пневмоний

В Башкирии вновь побит рекорд по суточному числу пневмоний

В Башкирии 23 октября был зафиксирован очередной рекорд по количеству внебольничных пневмоний за сутки – инфекцию диагностировали у 272 человек. Предыдущий суточный максимум с начала пандемии был достигнут накануне, 22 октября, – 232 случая. Данные представили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве также отметили, что за минувшие 24 часа было выписано 258 пациентов с пневмонией.

Прирост коронавирусной инфекции тем временем составил 74 случая (всего – 10 093). Выздоровели 9218 человек, умерло – 48. На госпитализации по COVID-19 находятся 189 жителей, 12 из них в тяжелом состоянии и трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.