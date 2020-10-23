Стало известно о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина

Ульфат Мустафин Фото: Рустем АХУНОВ

У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали пневмонию. Заболевание, как сообщили в мэрии «Башинформу», «средней тяжести».

– Врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе, – передали агентству в пресс-службе администрации города. – Уфа функционирует в штатном режиме, болезнь мэра на качестве жизни горожан никак не скажется.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Мустафина якобы в бессознательном состоянии доставили спецбортом в московскую больницу. Через некоторое время в столичной администрации заявили, что «информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича […] является недостоверной».