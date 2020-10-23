Уфимский врач-рентгенолог рассказала, откуда такие большие очереди на КТ легких

Кроме того, кабинет КТ необходимо регулярно обрабатывать и кварцевать Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уфимский врач-рентгенолог с 23-летним стажем, заведующая отделением лучевой диагностики ГКБ №21 Гульнара Садыкова рассказала, почему образуются такие большие очереди в больницах на прохождение компьютерной томографии легких. По словам медика, во-первых, это связано с тем, что весной люди сидели дома на самоизоляции, а с приходом лета расслабились – стали появляться без масок и перчаток в общественных местах, именно поэтому количество заболевших к осени начало резко расти. Отсюда – и большие очереди в больницах, да и вирусную пневмонию стали выявлять гораздо чаще.

Вот только большинство уверено, что именно КТ легких – наиболее точный, быстрый и безопасный способ узнать, есть ли коронавирус и поражение легких, вот и бегут в больницу – даже без симптомов. Врач-рентгенолог напоминает, что во-первых ковид нельзя выявить на КТ легких, а только – есть ли клиническая картина вирусной пневмонии или нет. Во-вторых, проходить КТ нужно только на 5-8 день после появления симптомов и при наличии кашля и одышки.

Кроме того, многие больницы в Уфе, например, БСМП, были перепрофилированы под ковид-госпитали, поэтому часть пациентов – с травмами, сосудистыми патологиями, нуждающиеся в экстренной хирургической помощи сейчас распределяют между «чистыми» клиниками. Так что из 165 пациентов, которых может за сутки принять больница на КТ, многие проходят обследование головы, сосудистых систем, брюшной полости. Отсюда – и очереди.

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